Глава "Роснефти" и министр нефти и газа Индии обсудили проект "Восток ойл"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин провел 1 сентября встречу с министром нефти и природного газа, министром строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингхом Пури. Об этом говорится в сообщении российской компании.

"Роснефть" провела презентацию флагманского проекта "Роснефти" - "Восток ойл", который реализуется на севере Красноярского края в арктической зоне. Игорь Сечин рассказал об основных параметрах проекта и его конкурентных преимуществах.

"Ресурсная база проекта составляет свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта. Углеродный след "Восток ойла" составляет 25% от традиционных показателей, характерных для крупных нефтяных проектов", - рассказали о проекте в компании.

Компания ведет переговоры о вхождении разных групп инвесторов в "Восток ойл", в том числе с трейдерами и нефтегазовыми компаниями, заявлял ранее первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

Он также отмечал, что сделка по покупке трейдером Vitol 5% в проекте будет финализирована осенью 2021 года.

О проекте

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добычу углеводородов на проекте "Восток ойл" планируется начать в 2024 году и довести ее до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.

В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд, в июне договорилась о продаже 5% акций в проекте консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime.