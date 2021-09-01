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Собянин назвал Москву крупнейшим донором бюджета России

Москвичи отдали другим регионам 800 млрд рублей в прошлом году, оставив себе 890 млрд рублей, заявил мэр столицы в ходе марафона "Новое знание"
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу крупнейшим донором России в рамках II федерального просветительского марафона "Новое знание".

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"Есть история о том, что вся страна кормит Москву, и все доходы идут туда. Я должен сказать, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют в федеральный бюджет. И этих денег хватает, чтобы 60% трансферов всем регионам обеспечивать. Москва является крупнейшим донором страны", - сказал Собянин.

По его словам, москвичи отдали другим регионам 800 млрд рублей в прошлом году, оставив себе 890 млрд рублей. Все эти деньги идут пенсионерам или на ремонт больницы.

Мэр подчеркнул, что во всем мире крупнейшие города являются крупнейшими донорами. В регионах - это самые большие города, например, Екатеринбург или Нижний Новгород.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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