Собянин назвал Москву крупнейшим донором бюджета России

"Есть история о том, что вся страна кормит Москву, и все доходы идут туда. Я должен сказать, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют в федеральный бюджет. И этих денег хватает, чтобы 60% трансферов всем регионам обеспечивать. Москва является крупнейшим донором страны", - сказал Собянин.

По его словам, москвичи отдали другим регионам 800 млрд рублей в прошлом году, оставив себе 890 млрд рублей. Все эти деньги идут пенсионерам или на ремонт больницы.

Мэр подчеркнул, что во всем мире крупнейшие города являются крупнейшими донорами. В регионах - это самые большие города, например, Екатеринбург или Нижний Новгород.