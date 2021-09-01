Новый технопарк для ИТ-компаний создадут в Казани до конца 2021 года

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 1 сентября. /ТАСС/. Новый технопарк для IT-компаний создадут в Казани до конца 2021 года,. Он станет бизнес-инкубатором для малого и среднего бизнеса. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов во время выступления на площадке II федерального Просветительского марафона "Новое знание" в Татарстане в среду.

По словам президента республики, к нему обращался министр цифровизации Татарстана Айрат Хайруллин с просьбой найти площадку в Казани для нового технопарка.

"Сегодня у нас есть хорошая площадка в центре города рядом с озером Кабан. Там более 20 тыс. кв. м. Мы должны в течение года создать мощную площадку для малого бизнеса, где будет бизнес-инкубатор", - рассказал Минниханов.

Он добавил, что здание куплено, территория находится в распоряжении властей. Также Минниханов пообещал реализовать проект быстро.

О марафоне

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.