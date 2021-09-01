Энгельсский завод электротранспорта откроет производство электробусов

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Производство электробусов откроют на Энгельсском заводе электротранспорта (филиал ООО "ПК Транспортные системы) в Саратовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе.

"Вячеславу Володину показали цеха завода, где проходит полный цикл производства троллейбусов, а также собирают кузовы трамваев. В том числе сегодня собирают первый трехсекционный трамвай. К новому году планируют перейти на их серийное производство. Также в планах - производство электробусов," - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент на заводе также производят батареи для автономного хода троллейбусов.

В этом году в Саратов с Энгельсского завода поступило 24 новых троллейбуса "Адмирал". Всего в областной центр до конца года придет 70 троллейбусов.

Энгельсский завод электрического транспорта - третья производственная площадка "ПК Транспортные системы", введенная в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Производственные площадки "ПК Транспортные системы" также расположены в Твери и Санкт-Петербурге, что позволяет выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.