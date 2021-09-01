Сельхозпроизводство в России в январе - июле выросло на 0,4%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем сельхозпроизводства в России в январе - июле 2021 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года вырос на 0,4% и составил 2,6 трлн руб. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июле 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 718,8 млрд руб. (+0,9%), в январе - июле - 2 трлн 615,9 млрд руб. (+0,4%)", - отмечается в материалах.

Как сообщили в ведомстве, на конец июля 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,9 млн голов (на 1,3% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8 млн (на 1,4% меньше), свиней - 27,5 млн (на 2,4% больше), овец и коз - 23,3 млн голов (на 5,4% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,4% поголовья крупного рогатого скота, 9,3% свиней, 46% овец и коз (на конец июля 2020 г. - соответственно 40,9%,10,3%, 45%).

В сельскохозяйственных организациях на конец июля 2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,5%, коров - на 1,3%, овец и коз - на 15,9%, поголовье свиней выросло на 3,7%.