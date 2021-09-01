{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выпуск легковых авто в России в июле упал на 9,8%

Речь идет о 102 тыс. штук, сообщает Росстат

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Выпуск легковых автомобилей в России в июле 2021 года упал до 102 тыс. штук, что на 9,8% меньше показателя июля 2020 года и на 16,7% меньше показателя июня 2021 года, говорится в докладе Росстата.

Грузовых автомобилей в июле выпущено 15 тыс. штук, что на 37,2% больше, чем в июле 2020 г., но на 12,5% меньше, чем в июне 2021 года.

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинства автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

Теги
Россия
Минцифры проведет эксперимент по размещению россиянами данных биометрии через приложение
Он пройдет с октября 2021 года по октябрь 2022 года
Читать полностью