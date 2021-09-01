Росстат предварительно оценил рост ВВП России в I полугодии на уровне 4,8%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ВВП России в январе - июне 2021 года, по предварительной оценке, увеличился на 4,8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.

По данным статистики, рост сельского хозяйства в I полугодии составил 0,4% в годовом выражении, промышленное производство выросло на 4,4%, розничный товарооборот - на 9,3%, пассажиропоток - на 36%.

По последней оценке Росстата, в I квартале 2021 года спад российской экономики составил 0,7%, во II квартале был предварительно зафиксирован рост на 10,3%.

Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по темпам роста ВВП РФ на текущий год до 3,8% по сравнению с апрельским прогнозом в 2,9%.