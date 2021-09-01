Инвестиции в основной капитал в России выросли в I полугодии на 7,3%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в России увеличились по итогам первого полугодия 2021 года на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Объем инвестиций за этот период составил 7,8 трлн рублей.

За второй квартал текущего года объем инвестиций вырос на 11% в годовом выражении, до 4,7 трлн руб. Таким образом, по сравнению с первым кварталом 2021 годом объем инвестиций в апреле - июне вырос на 47,6%.

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2020 году снизились на 1,4% по сравнению с 2019 годом, при этом в первом квартале текущего года показатель вырос на 2% в годовом выражении. В апреле Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году с 3,9% до 3,3%. Прогноз по росту инвестиций в 2022-2023 годах остался прежним - 5,3% и 5,1% соответственно.