Реальные зарплаты россиян в июне выросли на 4,9% в годовом выражении

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в июне 2021 года выросли на 4,9% по сравнению с июнем прошлого года и на 3,6% по сравнению с маем этого года, следует из данных Росстата.
За январь - июнь 2021 года реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом выражении.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 58,782 тыс. рублей (+11,7% в годовом выражении).
Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за январь - май 2021 года выросли на 3,3%.
Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 2,2%.