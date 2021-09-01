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Реальные зарплаты россиян в июне выросли на 4,9% в годовом выражении

За январь - июнь они выросли на 3,4% в годовом выражении, отмечает Росстат
© kseniya_tretyakova/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в июне 2021 года выросли на 4,9% по сравнению с июнем прошлого года и на 3,6% по сравнению с маем этого года, следует из данных Росстата.

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За январь - июнь 2021 года реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 58,782 тыс. рублей (+11,7% в годовом выражении).

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за январь - май 2021 года выросли на 3,3%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 2,2%.

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