Эксперты улучшили прогноз по росту ВВП России на 0,7 п.п.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Прогноз экспертов по росту ВВП РФ на сентябрь 2021 года составил 4,2% против 3,5% на июль 2021 года, показал опрос российских и зарубежных аналитиков, проведенный Банком России.

"Существенно улучшен прогноз на 2021 год. В сравнении с июлем он вырос на 0,7 п.п., до 4,2%. В дальнейшем, как и ранее, аналитики прогнозируют замедление темпов прироста до 2,4% в 2022 году, 2,2% в 2023 году и 2% далее", - говорится в материале ЦБ.

Прогноз по инфляции на 2021 год повышен до 5,9% с 5,6%. В 2022-2023 годах, по мнению аналитиков, инфляция стабилизируется на цели Банка России в 4%.

Ключевая ставка, согласно прогнозу, в среднем за 2021 год составит 5,7% годовых против 5,5% годовых в июле. Относительно июля прогноз на 2022 год вырос на 0,3 п.п., до 6,3%. Прогноз на 2023 год и далее остался без изменений (5,5%).

Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 8,1% (против 8% в июльском прогнозе). В 2022-2023 годах темпы прироста составят 6,5% и 6% соответственно (6,8% и 6,1% в июле).

Что касается курса валют, то, по прогнозам аналитиков, в среднем за год в 2021-2023 годах он будет находиться в диапазоне 72,4-73,8 рубля за доллар (72-73,2 рубля в июле).

3 июня 2021 года Банк России начал публиковать результаты макроэкономического опроса ведущих аналитиков, среди которых BCS Global Markets, Morgan Stanley, АКРА, "ИНГ банк Евразия", НИФИ Минфина, Сбербанк ЦМИ, "Эксперт РА". Проведение макроэкономического опроса центральным банком является распространенной мировой практикой, позволяющей накапливать данные и сопоставлять видение экономической ситуации центральным банком и внешними экспертами, отмечали в ЦБ.