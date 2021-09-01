"Лукойл" добровольно выплатил 374,19 млн рублей компенсации за разлив в Коми

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Компания "Лукойл-Коми" добровольно выплатила 374,19 млн рублей в качестве компенсации ущерба разлива нефтесодержащей жидкости в районе реки Колва в Коми в мае текущего года. Об этом в соцсетях сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Компания "Лукойл-Коми" добровольно выплатила 374 млн 186 тыс. рублей, во исполнение требований Росприроднадзора о компенсации вреда, нанесенного реке Колве", - отметила Радионова. По ее словам, компания допустила разлив нефтесодержащей жидкости, которая попала в северную реку. Объем разлива составил порядка 100 тонн. "В итоге загрязнена была и вода, и почва. Наши специалисты долго работали на месте, совершали облеты, отбирали пробы и в итоге рассчитали ущерб", - добавила Радионова.

Разлив обнаружили 11 мая в Коми и Ненецком автономном округе (НАО), в Усинском районе Коми был введен режим ЧС. Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует ООО "Лукойл-Коми", дочерняя компания "Лукойла". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, в том числе девять тонн попало в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК РФ).