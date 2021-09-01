Пензенская область сохранит объем жилищного строительства на уровне 852 тыс. кв. м

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем жилищного строительства в Пензенской области в 2021 году составит 852 тыс. кв. м, сообщил в среду врио главы региона Олег Мельниченко на совещании с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Пензе. Этот показатель находится на уровне 2020 года.

"Темпы жилищного строительства мы выдерживаем. В этом году 852 тыс. кв. м мы должны реализовать. Сейчас мы вводим 547 тыс. кв. м- 103,6% к уровню прошлого года", - отметил Мельниченко.

По его словам, в регионе в процессе строительства находится более 1 млн кв. м жилья, на возведение еще 116,4 тыс. кв. м выданы разрешения. "Это нам позволяет пройти этот год и создать задел на последующий период", - сказал врио губернатора.

При этом он отметил, что существенной проблемой является рост цен на металл и стройматериалы. При строительстве объектов по нацпроектам это вынуждает региональные власти искать источники покрытия удорожания. "По объектам, которые идут по нацпроектам на 2021-2022 годы, мы изыскали возможность покрыть это удорожание. Дополнительно из бюджета Пензенской области на эти два года выделено около 450 млн рублей", - добавил Мельниченко.

Он также предложил рассмотреть возможность направлять на эту цель средства, выделенные на реструктуризацию бюджетных кредитов. По его мнению, это позволит избежать дальнейших заимствований.

Кроме того, Мельниченко подчеркнул, что региону в год требуется около 700 млн рублей для строительства жилья для детей-сирот и ликвидации очередности на это жилье, которая составляет порядка 700 человек.