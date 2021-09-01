Новак: Россия сможет на 100 тыс. б/с увеличить добычу в сентябре в рамках квот ОПЕК+

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия по одобренным сегодня ОПЕК+ квотам может нарастить добычу в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки относительно августа, а в октябре еще на 100 тыс. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы еще раз подтвердили итоги, которые были приняты на прошлой встрече, о продлении действия соглашения о постепенном восстановлении добычи на 400 тыс. баррелей. Они [договоренности] сохраняют свои действия и было принято решение на октябрь месяц. Это означает, что для России мы увеличим примерно на 100 тыс. баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре, и октябре", - сказал он.

Что касается более долгосрочных перспектив, то Новак отметил, что Россия может полностью восстановить объемы добычи нефти уже к маю 2022 года, если ОПЕК+ не будет менять условия соглашения. "Я думаю, что мы в начале следующего года, если будет продолжаться увеличение на 100 тыс. баррелей в сутки, где-то к маю месяцу уже выйдем на докризисный уровень", - добавил он.

Правительство России отмечает почти полное восстановление в мире спроса на автомобильное топливо, бензин и дизель, потребление керосина пока еще составляет 83% от докризисного объема, сказал вице-премьер. "Восстанавливаются авиаперевозки - 83% до докризисного уровня на сегодняшний день. По автомобильным перевозкам потребление нефтепродуктов уже почти восстановлено, то есть мобильность населения восстановилось до докризисного уровня. Это все позитивные факторы, которые влияют на восстановление спроса и рынка", - сказал он.