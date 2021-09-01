Новый режим на Курилах будет направлен на иностранных инвесторов, в том числе из Японии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый преференциальный режим на Курилах, с введением которого планируется, что налоги с нового бизнеса в течение 10 лет не будут взимать, будет направлен на зарубежных инвесторов, в том числе из Японии. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Там [в Японии] много людей, которые понимают, что будущее отношений между нашими странами не в том, чтобы вернуться на более чем 70 лет назад и что-то переиграть, а в экономическом сотрудничестве и добрососедских отношениях. <…> Я очень надеюсь на то, что японцы будут вместе с нами развивать экономические проекты, потому что новый режим на Курилах мы делаем в том числе и для них. Но, конечно, мы не будем отбирать инвестиции по национальному признаку. Это российская земля, и мы ждем здесь как отечественных предпринимателей, так и иностранных инвесторов", - сказал Трутнев в интервью "Российской газете".

Он отметил, что ряд обсуждений по Курилам в правительстве уже состоялся и основные решения о подготовке нового преференциального режима приняты, сейчас начнется работа с Минфином.

"Я очень хочу, чтобы этот преференциальный режим стал шагом вперед в поддержке экономики страны и освоении Курильских островов. Мне очень хотелось бы, чтобы мы не ограничились только налоговыми преференциями, но и поработали с административными режимами. Сейчас обсуждаем этот вопрос с бизнесом. Одно из предложений от бизнеса - пока предприятия не будут платить налоги, их и проверять не надо", - отметил Трутнев.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов. В частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.