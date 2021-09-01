Forbes: Natura Siberica прекращает работу 80 магазинов и останавливает производство

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Производитель косметики Natura Siberica останавливает работу 80 розничных магазинов, а также прекращает производство и продажу товаров под брендом компании. Об этом сообщает в среду Forbes со ссылкой на президента компании Сергея Буйлова.

По данным журнала, приостановка производства является результатом деятельности совладелицы Natura Siberica, первой жены покойного основателя компании Ирины Трубниковой, которая расторгла лицензионный договор с ООО "Первое решение" - основным юридическим лицом компании - на использование товарных знаков бренда. Ограничение касается продукции Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Kitchen и других. Использование бренда без разрешения грозит ООО "Первое решение" уголовной ответственностью и изъятием продукции из оборота, поясняет Forbes.

"Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж. Мы надеемся, что эти, безусловно, вынужденные действия с нашей стороны будут носить временный характер и в скором времени производство и сбыт продукции вернется в свой обычный рутинный режим", - прокомментировал ситуацию президент компании Буйволов.

"Своим признанием он расписывается в неспособности управлять компаниями масштаба Natura Siberica и в своей некомпетентности как руководителя", - заявил представитель Ирины Трубниковой в ответ на заявление Буйволова.

Как уточняет Forbes, Буйволов занял пост в августе, после смены доверительного управляющего долями основателя компании Андрея Трубникова, который умер в январе 2021 года.

13 августа сотрудники производителя косметики Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство компании не пускает их в офис. В письме работников компании отмечалось, что в августе 2021 года на руководящую должность президента компании был назначен Сергей Буйлов, а пропуска основателя и учредителя компании Ирины Трубниковой, ее сына Дмитрия Трубникова, а также ведущих сотрудников компании, отвечающих за ключевые направления, были отключены.