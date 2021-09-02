Путин на полях ВЭФ проведет совещание по развитию Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг продолжает работу в Приморье. В этот день он в том числе посетит Восточный экономический форум, который начинает свою работу в столице края.

Посещение морского тренажерного центра

Программа главы государства в четверг начинается непосредственно во Владивостоке. Там он осмотрит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Путин ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками учреждения, а также пообщается с курсантами.

Центр ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Он позволяет привлекать на обучение людей не только из различных регионов России, но и из других стран. Уже сейчас интерес к программам дополнительного профобразования проявляют, в частности, Филиппины, Вьетнам, Индия, ЮАР, Нигерия.

По поручению президента в университете действует "Школа под парусами", цель которой - знакомство молодежи с историей Дальнего Востока, планирование и проведение морских походов на парусниках по местам боевой славы России. Техническая база тренировочного центра позволяет готовить профессиональные составы экипажей кораблей еще на этапе их строительства.

Развитие Дальнего Востока

После этого глава государства прибудет в расположенный на острове Русском Дальневосточный федеральный университет - на площадку открывающегося в четверг Восточного экономического форума. Там он осмотрит интерактивную презентацию с результатами развития округа. Как ожидается, по видеосвязи с Путиным пообщаются резиденты территорий опережающего развития, готовые к запуску своих производств.

К данному моменту на Дальнем Востоке создано уже 22 ТОР. Это территории с особым режимом ведения предпринимательской деятельности. Они позволяют инвесторам получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

Позже у президента запланировано еще одно мероприятие на полях форума - совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Оно состоится в режиме видеоконференции.

Программа поездки

Поездка Путина на Дальний Восток продлится с 1 по 4 сентября. В первый день глава государства пообщался со школьниками по случаю Дня знаний, принял участие в церемонии подписания соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Он также побеседовал с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и поучаствовал по видеосвязи в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане.

В пятницу, 3 сентября, президент продолжит работу во Владивостоке. На этот день у него запланирована встреча с модераторами и спикерами мероприятий ВЭФ. Помимо этого Путин традиционно выступит на пленарной сессии форума. Он также примет участие в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регион, в том числе иностранными.

Предполагается, что на этом рабочая программа главы государства во Владивостоке завершится. В субботу, на обратном пути, Путин сделает остановку в Благовещенске и посетит космодром Восточный. Ожидается, что он отправится туда из Приморья рано утром 4 сентября.

О форуме

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.