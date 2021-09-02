Регионы России утвердили стратегии цифровой трансформации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил об утверждении регионами России стратегий цифровой трансформации по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

"По поручению президента России регионы утвердили стратегии цифровой трансформации. До 1 июля документы были приняты на федеральном уровне, а теперь собственному плану цифровизации будут следовать субъекты страны. Минцифры провело большую работу по сопровождению стратегий, включая разработку типовой формы, корректировку программ и экспертизу вплоть до их утверждения. Для достижения цифровой зрелости необходимы единые подходы в отраслях и регионах. Теперь у нас есть провязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели "Цифровая трансформация", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Чернышенко отметил, что в региональные стратегии включено более 4,6 тыс. проектов, добавив, что важными направлениями являются цифровизация госуслуг и переход субъекта на надежную и современную ИТ-инфраструктуру.

Уточняется, что в среднем в стратегии включено по 10 отраслей, которым регионами будет уделено наибольшее внимание. Максимальное количество направлений цифровизации у Пермского края - 18, Чувашии - 17, Забайкальского края - 16, а также по 15 отраслей включили Якутия, Татарстан и Курская область.

"Минцифры России сформировало план-график по разработке проектов стратегий и организовало разъяснительные совещания для регионов с привлечением отраслевых федеральных госорганов. Впервые все стратегии были подготовлены по типовой форме с использованием информационной системы. На каждом этапе Минцифры координировало работу отраслевых ФОИВов в части проверки документов, подготовки рекомендаций и замечаний. Особый акцент в документах был сделан на качестве предоставления государственных услуг гражданам. Органы власти, которые оказывают гражданам различные социальные услуги, будут планово переводить самые востребованные из них в электронный вид. В стратегиях также указаны программные продукты на базе отечественных технологий, что является ключевым мероприятием, помогающим обеспечить независимость российской инфраструктуры и защищенность киберпространства", - отметил замдиректора департамента координации программ и проектов Минцифры Юрий Зарубин.

Президент России Владимир Путин в январе 2021 года поручил главам субъектов РФ "разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления". Срок исполнения поручения - 1 сентября 2021 года.