Получающим пенсию на карту начнут переводить выплаты в размере 10 тыс. рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей пенсионерам в РФ, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в 2021 году. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Путин потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок".

Как ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доход более 43 млн россиян, помощь получат все получатели пенсий.

Так, 2 сентября на банковскую карту выплату получат 30,7 млн человек. При этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отмечал, что еще 12,7 млн пенсионеров начнут получать единовременную выплату начиная с 3 сентября, одновременно с выплатой соответствующей пенсии.

Для получения выплаты пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, все необходимые данные для перечисления средств есть в распоряжении Пенсионного фонда России.