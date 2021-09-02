Зеленский заявил, что обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили в ходе встречи вопрос о разработке гарантий энергетической безопасности Украины и возможности введения со стороны США санкций за ее нарушение. Об этом заявил президент Украины, общаясь с журналистами после переговоров. Заявление Зеленского транслировал телеканал "Украина-24".

"Есть вопрос энергетической безопасности. Есть кое-какие гарантии, о которых говорил господин президент [США Джо Байден] со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины, но эти гарантии будут еще разрабатываться", - отметил Зеленский.

Он добавил, что со стороны американского лидера увидел желание применять ограничительные меры в случае нарушения энергетической безопасности Украины. "Я сегодня слышал, по крайней мере, желание того, что, если будут нарушаться украинские права и если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к введению санкционной политики", - сообщил Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что, несмотря на доверие к США, в вопросе разработок гарантий энергетической безопасности важны детали. "Мы все должны иметь детали. А детали всегда привязаны к людям, которые должны за это отвечать, а люди и ответственность всегда привязаны к особым срокам. Поэтому это такая сложная форма", - отметил он, подчеркнув, что, "несмотря ни на что, Украина будет бороться с этим энергетическим оружием".