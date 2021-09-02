Арктические запасы нефти в России по категориям ABC1 составили 3,87 млрд тонн

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Запасы нефти в Арктической зоне России по категориям ABC1 оцениваются в 3,87 млрд тонн, запасы газа - 3,7 трлн куб. м. Об этом говорится в статье Минприроды для бизнес-гайда газеты "Коммерсантъ".

"В Арктике, по данным министерства, добывается около 80% газа и 60% нефти России, а запасы нефти и газа по категориям ABC1 там оцениваются в 3,87 млрд тонн и 3,7 трлн кубометров соответственно", - отметили в Минприроды.

В министерстве также ожидают, что открытие крупных и уникальных месторождений углеводородов стоит ожидать именно в Арктике. При этом в Минприроды подчеркнули, что пока низкая геологическая изученность Арктики, сложные климатические условия и слаборазвитая инфраструктура становятся преградой для привлечения инвестиций недропользователей. "Хотя фактически Арктическая зона, Восточная Сибирь, Дальний Восток и шельф северных морей являются единственными перспективными на фоне истощения разведанных запасов в старых, хорошо изученных добывающих регионах в развитой инфраструктурой", - указали в министерстве.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.