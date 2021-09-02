В России планируют создать природный фонд

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду и экологические штрафы планируется направлять в природный фонд России. Законопроект, на основе которого будет реализовываться инициатива, будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения, платежи по искам о возмещении вреда теперь будут тратиться исключительно на экологические проекты. То есть фактически создаем природный фонд", - приводятся слова министра в статье Минприроды для бизнес-гайда газеты "Коммерсантъ".

По словам Козлова, механизм будет запущен одновременно с законом, предусматривающим обеспечение исполнения собственниками предприятий обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде. "Законопроект внесем в думу в осеннюю сессию", - отметил министр.

О законопроекте

Законопроект, который обяжет собственников предприятий ликвидировать вред, причиненный окружающей среде, подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина и вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Согласно законопроекту, предполагается введение регулирования в отношении наиболее опасных производственных объектов, оказывающих негативно воздействие на природу: крупных химических, металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, а также предприятий, на которых используются токсичные вещества. Документ вносит изменения в несколько федеральных законов, включая законы "Об акционерных обществах", "О промышленной безопасности", "Об охране окружающей среды", а также в Градостроительный кодекс РФ.