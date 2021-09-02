Недропользователи могут снизить затраты на ГРР углеводородов в 2021 году до 300 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Затраты недропользователей на геологоразведку углеводородов могут снизиться по итогам 2021 года на 40 млрд, до 300 млрд рублей. Об этом говорится в статье Минприроды для бизнес-гайда газеты "Коммерсантъ".

Минприроды также ожидает в 2021 году снижения вложений в ГРР углеводородов из федерального бюджета до 11,87 млрд с 13,4 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, по итогам года могут снизиться объемы глубокого бурения компаниями - до 774 тыс. м с 1,19 млн м в 2020 году.

В Минприроды отметили, что, несмотря на улучшение эпидемической обстановки в России и повышение стоимости нефти, все еще сохраняются ограничения, связанные как с пандемий, так и с добычей нефти. "Следует лишь говорить в лучшем случае о сохранении объемов работ, непосредственно предусмотренных лицензионными обязательствами и проектной документацией", - подчеркнули в министерстве.