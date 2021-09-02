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Восточный экономический форум
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Котяков заявил, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемийный уровень

Министр труда и социальной защиты РФ пояснил, что сейчас уровень безработицы в стране составляет 4,5%
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Артем Геодакян/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российский рынок труда в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии. Об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме.

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"Вчера буквально у нас вышли данные Росстата последние. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень", - сказал он журналистам на полях форума.

Котяков пояснил, что сейчас уровень безработицы в России составляет 4,5%, в прошлом же году показатели равнялись 4,6-4,7%.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияКотяков, Антон ОлеговичВосточный экономический форум
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