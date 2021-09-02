Эксперт заявил, что Россия укрепляет стабильность в АТР, в том числе с помощью ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе через проведение Восточных экономических форумов. Об этом в беседе с ТАСС в кулуарах шестого ВЭФ рассказал член-корреспондент РАН, председатель Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар.

"Россия играет не только стабилизирующую, но даже определяющую роль в международной политике Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас успешно развивается стратегическое сотрудничество с Китаем, успешно строятся взаимоотношения как с Северной, так и с Южной Кореей. Российские дипломаты, научное сообщество много делают для укрепления российско-японских отношений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Российская Федерация активно привлекает эти страны к экономическому сотрудничеству. И ВЭФ, в котором ежегодно принимают участие первые лица стран АТР, тоже стал элементом "системы развития двустороннего и многостороннего взаимодействия".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.