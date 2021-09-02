Логистические проекты резидентов ТОР и СПВ создадут в Приморье 13,6 тыс. рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Резиденты свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития реализуют в Приморье почти 250 проектов в области логистики на общую сумму 210 млрд рублей, они позволят создать 13,6 тыс. рабочих мест. Среди таких проектов инициативы по развитию портовой инфраструктуры, предприятия в области контейнерных перевозок, хранения и транспортировки водных биоресурсов и аквакультуры, сообщил ТАСС управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий.

Проблемы и перспективы развития логистики на Дальнем Востоке будут обсуждаться в рамках тематической сессии на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

"В свободном порту Владивосток реализуется около 220 проектов в сфере логистики и транспорта, объем инвестиций при полной реализации проектов составит 191 млрд рублей. К сегодняшнему дню резиденты вложили 55,3 млрд рублей, создали 4 155 рабочих мест из планируемых 11 700. На территориях опережающего развития зарегистрированы 24 предприятия, которые работают в данной сфере. Они планируют вложить 19 млрд рублей и создать более 1 900 рабочих мест, 4,7 млрд рублей уже вложено, создано 250 рабочих мест", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что среди проектов в области логистики, реализуемых резидентами преференциальных режимов в Приморском крае, предприятия по организации контейнерных перевозок, комплексы для перевалки, хранения и транспортировки водных биоресурсов, аквакультуры и сельскохозяйственной продукции, масштабные инициативы по развитию портовой инфраструктуры, склады продовольственных и непродовольственных товаров, автомобильные, железнодорожные и морские транспортные компании, а также яхт-клубы и лодочные станции.

Гелиевый хаб и поставки рыбы

"Один из значимых для Приморского края и всего Дальнего Востока проектов реализует компания "Газпром гелий сервис" - строительство логистического гелиевого центра по обработке криогенных изотермических контейнеров с установкой сжижения природного газа (гелиевый хаб) на территории опережающего развития "Надеждинская". Логистический центр является первым и единственным предприятием такого рода в России и крупнейшим в мире хабом по обслуживанию гелиевых изотермических контейнеров для поставки жидкого гелия на мировой рынок", - сообщил собеседник.

Он отметил, что гелиевый хаб - важный объект Восточной газовой программы и центральный инфраструктурный узел транспортной логистики экспортного канала сбыта всего объема товарного гелия Амурского газоперерабатывающего завода через порты Приморского края.

Еще один важный для региона проект реализует в ТОР "Большой Камень" "РК "Новый мир", входящая в группу компаний "Доброфлот". Компания строит логистический комплекс, который будет использоваться для обеспечения отгрузок продукции и поставок сырья для второго проекта инвестора - завода большой мощности по переработке минтая и иных видов рыб суммарной производительностью от 100 т готовой продукции в сутки. Завод уже запустили, он выпускает филе и фарш минтая, рыбную муку и рыбий жир.

"За счет эффективно обустроенной логистики резиденту удастся добиться как снижения производственных издержек, так и минимизации рисков хранения и транспортировки рыбопродукции до конечного российского потребителя. <...> С вводом нового логистического комплекса в Приморье будет снижен дефицит прибрежных холодильных мощностей. Это окажет положительное влияние на то, что больше рыбопродукции будет оставаться в регионе для внутреннего потребления и развития глубокой береговой переработки", - пояснил Скалий.

Один из первых резидентов свободного порта Владивосток, компания "Авиаполис Янковский", построил самый большой на Дальнем Востоке складской комплекс класса "А" на площадке индустриально-логистического парка "Авиакомплекс Янковский" площадью 53 тыс. кв. м. По словам собеседника, проект решает одну из проблем региона в сфере логистики - нехватку современных складов, в которых бизнес может организовать эффективную автоматизированную систему адресного хранения, учета и сортировки товара.

"Комплекс помогает развивать Дальний Восток за счет эффективной организации грузопотоков, при которых возникают новые устойчивые межрегиональные связи между бизнесом. В итоге происходит снижение логистических издержек и расширение многих рынков. Одним из преимуществ является выгодное расположение: в пяти минутах езды - международный аэропорт, до Владивостока - 30 минут, до Артема - 20. После завершения строительства новой дороги до Находки можно будет доехать до Большого Камня за час, до Находки - за 2,5-3 часа", - пояснил Скалий.

О форуме

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента России в ДФО. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции все 11 российских дальневосточных регионов, где продемонстрируют достижения в различных областях. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.