ТПП ожидает восстановления товарооборота между РФ и странами АСЕАН к допандемийному уровню

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по итогам 2021 года восстановится до допандемийного уровня при сохранении действующей динамики. Об этом сообщил в четверг глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин на Восточном экономическом форуме.

"У нас очень неплохое складывается первое полугодие этого года с точки зрения взаимного товарооборота. Мы наблюдаем где-то более 25% роста взаимного товарооборота по итогам полугодия. Если в таком темпе мы и дальше будем продолжать работу, я думаю, к концу года сможем достичь предпандемийного периода. Может быть, даже превзойти его", - сказал он на сессии "Бизнес-диалог "Россия-АСЕАН", которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

Согласно данным доклада Министерства экономического развития РФ "Итоги внешнеэкономической деятельности РФ в 2019 году", объем товарооборота со странами АСЕАН составил $17,3 млрд.

Cистема регулирования онлайн-торговли

Россия и страны АСЕАН должны создать общую нормативную базу по регулированию онлайн-торговли, электронного документооборота, защиты данных, считает Катырин.

"У нас нормативно не отрегулирован практически ни один вопрос, который касается электронного документооборота, защиты персональных данных, стандартов. Это, конечно, многие вещи не позволяет полноценно делать или приводит к спорным моментам. <...> Я полагаю, что один из вопросов ближайшего будущего - совместная работа по созданию такой нормативной базы", - сказал он на сессии "Бизнес-диалог "Россия-АСЕАН", которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

По словам Катырина, нормативная база позволила бы защитить бизнес, особенно в части онлайн-торговли, а также дала бы уверенность гражданам в том, что их персональные данные при совершении каких-либо операций в международном поле надежно защищены.

Специалисты из стран АСЕАН на Дальнем Востоке

Специалисты стран АСЕАН могли бы войти в проекты по развитию городов, которые реализуются на российском Дальнем Востоке, отметил Катырин.

"Я думаю, можно было бы в этом плане [развитии городов] вместе поработать. Пригласить коллег, которые уже нашли решения, в наши проекты, наши города. Тем более, что на Дальнем Востоке эта тема приобретает достаточно серьезный характер", - сказал Катырин.

По его словам, речь идет о помощи в создании в городах Дальнего Востока комфортных условий для жизни граждан и деятельности предпринимателей. "Здесь огромный пласт нерешенных проблем, вопросов, и они тоже совпадают с [интересами] наших коллег из стран АСЕАН", - отметил глава ТПП РФ.

Он предложил сконцентрировать работу в этом направлении на создании инфраструктуры внутри городов, строительстве современного жилья, обеспечении обслуживания, улучшении условий для ведения бизнеса.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. За время сотрудничества между РФ и членами АСЕАН была сформирована многоуровневая система механизмов взаимодействия. Помимо саммитов, это министерские встречи, Совместный комитет сотрудничества России и АСЕАН (СКС), Совместный планово-распорядительный комитет (СПРК), Финансовый фонд диалогового партнерства РФ - АСЕАН (ФФДП) и Деловой совет Россия - АСЕАН.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.