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Восточный экономический форум

Котяков: более 2 млн человек потребуется в сфере IT в ближайшие восемь-девять лет

Министр труда и социальной защиты РФ призвал также оценивать уровень компетенций и цифровых знаний среди соискателей, выходящих на рынок труда

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Индустрия информационных технологий в ближайшие восемь-девять лет потребует в РФ привлечения еще более 2 млн специалистов. Об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В ближайшие восемь-девять лет IT индустрия потребует в свои ряды еще более 2 млн человек", - сказал он на сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда".

Котяков добавил, что важно понимать рост необходимости IT-специалистов в различных отраслях, поэтому нужно научиться оценивать уровень компетенций и цифровых знаний среди соискателей, выходящих на рынок труда.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияКотяков, Антон ОлеговичВосточный экономический форум
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