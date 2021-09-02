Догузова заявила, что государство не должно вмешиваться в регулирование цен на отели

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ростуризм не поддерживает государственное регулирование цен на отели и выступает за рыночные механизмы, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме.

"Ростуризм никогда не поддерживал не поддерживает какое бы то ни было искусственное регулирование рыночных цен. Есть рынок, есть динамическое ценообразование. Государство не должно вмешиваться в рыночные отношения", - сказала она.

По словам Догузовой, летом действительно были случаи необоснованного завышения цен, и они оперативно пресекались. "Но когда мы говорим о динамическом ценообразовании, эту проблему можно и нужно решать рыночными способами, создавая здоровую конкуренцию. Главное, на чем мы должны сосредоточиться, чтобы эту конкуренцию создавать, - чтобы в стране появлялось как можно больше качественных, современных объектов, желательно под международными брендами, поскольку именно они задают стандарты качества. Отели должны между собой постоянно конкурировать", - добавила глава ведомства.

Именно высокая конкуренция, считает глава Ростуризма, позволит создать качественные гостиничные продукты с оптимальным соотношением цены и качества. "Иными словами, туристы смогут за адекватные деньги получать адекватное и сопоставимое с ценой качество. Никакими другими историями это не выправить. Именно поэтому мы все силы бросили не на регулирование цен, а на то, чтобы создать условия для инвестирования в туризм", - заключила Догузова.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России работает над законопроектом о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий.

Во время ежегодной прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на российских курортах, прежде всего на юге, растут из-за перегрузки инфраструктуры. К этому, по его словам, привела неопределенность с правилами посещения зарубежных туристических направлений.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.