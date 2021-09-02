Бизнес ДФО в 2021 году заключил договоры по закупкам с госкомпаниями на 83,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа с начала 2021 года заключили договоры по закупкам с госкомпаниями на общую сумму 83,5 млрд рублей, сообщили в четверг в Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа в 2021 году заключил с крупными госкомпаниями договоры по закупкам на общую сумму 83,5 млрд рублей. Наблюдается положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года по объему договоров - на 17,11 млрд рублей (+25%), количеству поставщиков - на 576 (+12%), номенклатуре закупок - на 2 750 (+18%)", - говорится в сообщении.

КМСП и уполномоченные органы субъектов России контролируют соблюдение квоты закупок крупнейшими заказчиками у малого и среднего бизнеса. С 2016 года микро-, малые и средние предприятия Дальневосточного федерального округа заключили договоры с крупными госкомпаниями в рамках 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") на общую сумму 603,6 млрд рублей. Заказы получили более 16 тыс. дальневосточных малых и средних компаний.

"Корпорация МСП, как институт развития, поддерживает участие малого и среднего бизнеса в закупках, так как это надежный канал сбыта продукции. По общероссийским данным, за восемь месяцев 2021 года МСП получили от крупных госкомпаний заказов на сумму 2,4 трлн рублей. Это большой рынок, доступный и для компаний из ДФО", - сообщил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментарий которого приводится в сообщении.

По его словам, в каждом регионе проходят обучающие семинары, где бизнес узнает от представителей электронных площадок и крупнейших госкомпаний все тонкости закупочных процедур. Исаевич уточнил, что для защиты интересов малого и среднего бизнеса на сайте КМСП и на цифровой платформе появится сервис получения обратной связи от предпринимателей об участии в закупках.

Статистика по закупкам

В число наиболее популярных закупок в ДФО вошли различные строительные работы (36,7%), нефтепродукты (5,37%), услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования (3,43%), услуги сухопутного и трубопроводного транспорта (3,09%), продукция горнодобывающих производств прочая (2,31%) и другие.

По итогам 2020 года в десятку крупнейших заказчиков по объему закупок у малого и среднего бизнеса Дальнего Востока вошли ООО "Газпром флот" (9,16 млрд рублей), ОАО "РЖД" (7,26 млрд рублей), ПАО "Ростелеком" (6,23 млрд рублей), ПАО "Сбербанк России" (3,65 млрд рублей), АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (3,4 млрд рублей), АО "Дальневосточная генерирующая компания" (3,27 млрд рублей), АО "РЖДстрой" (2,92 млрд рублей), АО "Сахаэнерго" (2,85 млрд рублей), ПАО "Якутскэнерго" (2,82 млрд рублей), ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (2,50 млрд рублей).

О ВЭФ

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.