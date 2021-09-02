"Газпром" обеспечит к 2026 году 100-процентную газификацию в 35 регионах России

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" завершит к 2026 году полную технически возможную газификацию в 35 российских регионах, а к 2030 году газификация страны будет полностью выполнена. Об этом сообщил зампредседателя правления газового холдинга Виталий Маркелов, выступая на панели Восточного экономического форума.

"Я хочу сказать, что к 2026 году в 35 регионах России будет достигнут стопроцентный уровень газификации. И я уже говорил, что к 2030 году газификация нашей страны будет полностью завершена", - сказал он, напомнив, что основанием для этого является соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

В июне 2020 года глава государства поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и 2030 году.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей.

Согласно презентации Маркелова, уровень газификации в России достигает 71,4%, при этом на Дальнем Востоке этот показатель составляет всего 19,8%. В таких регионах, как Магаданская, Амурская области, Еврейская автономная область, Бурятия и Забайкалье, уровень газификации и вовсе "нулевой". Основной причиной низкого уровня обеспеченности трубопроводным газом дальневосточных регионов стали низкая плотность населения при обширных территориях, а также высокая обеспеченность этих регионов гидроресурсами и углем.

Маркелов также отметил, что по сути газификация Дальнего Востока началась только в 2000-х годах, тогда как в центральной части России она ведется с 40-х годов XX века.

Лидером газификации на Дальнем Востоке является Сахалин, где этот показатель оценивается в 39,2%. До 100% технически возможной газификации регион будет доведен к 2025 году, отметил Маркелов.

В этом году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 кубометров в час.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.