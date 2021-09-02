Ростуризм разработает в 2022 году туристический мастер-план Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Создание туристического территориального проекта (мастер-плана) Дальнего Востока завершат до конца 2022 года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме.

"У нас в нацпроекте заложен такой инструмент, как макропланирование наиболее востребованных туристами территорий, - это туристические территориальные проекты, которые будут созданы по 12 макротерриториям. Для Дальнего Востока такой туристический проект будет создан со следующего года, мы уже начали работу над этим мастер-планом, остается несколько формальных моментов. Со дня на день будут сформированы правила субсидий, они находятся в правительстве в высокой степени готовности и в ближайшее время будут подписаны. С этого момента работа по Дальнему Востоку начнется и завершится ближе к концу следующего года", - сказала она.

По словам главы Ростуризма, макропланирование территорий занимает около года и позволяет оценить туристический потенциал территорий, спланировать развитие туризма, в том числе инфраструктуры, и инвестиции в территории, оценить гостиничную емкость и приоритетные виды туризма с учетом уникальности территорий. По итогам макропланирования будут вноситься предложения по изменению градостроительных документов территорий.

Ранее Ростуризм начал разработку макротерриторий Крымского полуострова и Большого золотого кольца.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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