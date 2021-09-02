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Восточный экономический форум

Сахалин подписал на ВЭФ соглашение о строительстве в регионе крупнейшего в ДФО ветропарка

Приступить к реализации проекта планируется в 2022 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области 2 сентября подписало на Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашение о строительстве в регионе ветропарка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Восточной горнорудной компании - инвестора проекта.

Соглашение является трехсторонним: помимо Сахалинской области и горнорудной компании в нем приняла участие Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Планируется, что этот инвестпроект станет крупнейшим в сфере ветроэнергетики на территории всего российского Дальнего Востока и войдет в число драйверов развития этой высокотехнологичной отрасли на территории всего ДФО.

"Восточная горная компания, Корпорация развития Дальнего Востока и правительство Сахалинской области на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве в Углегорском районе Сахалинской области ветропарка проектной мощностью 67,2 МВт. Подписантами выступили генеральный директор Восточной горной компании Максим Куземченко, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Игорь Носов, а также председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик", - рассказали в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, соглашение подразумевает всестороннюю государственную поддержку и содействие со стороны институтов развития в реализации инвестпроекта Восточной горнорудной компании. "Углегорский ветропарк является одним из ключевых элементов принятой нами стратегии перспективного ответственного развития. Энергия возобновляемых источников будет питать строящийся транспортный угольный конвейер и переводимый на электротягу парк самосвалов. В комплексе эти проекты сформируют анонсированный ранее "Зеленый угольный кластер", - приводятся пресс-службой слова Максима Куземченко.

В состав будущего ветропарка войдут 16 ветротурбин, расположенных на участках со сложным рельефом и высоким ветропотенциалом. Уже определили две потенциальные площадки для установки ветротурбин. Для подтверждения потенциала районов проведут специальный ветромониторинг. Приступить к реализации проекта планируется в 2022 году, а до конца 2024 года - запустить в эксплуатацию. Инвестиции в проект составят порядка 8,5 млрд рублей. Предполагается, что Углегорская ветроэлектростанция дополнительно создаст на территории региона десятки высококвалифицированных рабочих мест, рассказали в компании.

Сегодня в островном регионе электроэнергия вырабатывается в основном за счет сжигания ископаемого топлива. Это оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды, здоровье населения. Ранее сообщалось, что власти области поставили перед собой задачу - к 2025 году островной регион должен стать углеродно-нейтральным. Одна из основных мер - увеличение доли электроэнергии, которая вырабатывается за счет возобновляемых источников, например, с помощью силы ветра.

О Восточной горнорудной компании

Восточная горнорудная компания является ведущим производителем энергетических марок угля с добычей на Сахалине. Входит в десятку крупнейших компаний угольной промышленности России по объемам реализации продукции по итогам допандемийного 2019 года. Компания работает по принципу полного производственного цикла от добычи до отгрузки продукции. Ключевыми промышленными активами в Сахалинской области являются Солнцевский угольный разрез в Углегорском районе и Угольный морской порт Шахтерск, на который распространяется режим Свободного порта.

Обладает утвержденными государственным балансом запасами более 300 млн т угля на Сахалине, а также разведанными объемами более 100 млн т в Магаданской области. По итогам 2020 года добыла 11 млн т угля.

Теги
РоссияСахалинская областьВосточный экономический форум
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