Минстрой обсудит с Узбекистаном возможность ввоза мигрантов на чартерных поездах

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует обсудить с Республикой Узбекистан процедуру ввоза мигрантов для работы на строительных площадках на чартерных поездах. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.

"Мы сейчас по поручению Татьяны Голиковой отрабатываем. У нас будет поездка на следующей неделе на территорию Узбекистана, мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах", - сказал Стасишин.

По его словам, пилотный ввоз мигрантов планируется отработать до конца года.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ прорабатывает возможность ввоза на чартерных поездах трудовых мигрантов для работы на стройках в РФ.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.