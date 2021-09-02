Исаевич: ставка налога на имущество бизнеса на Дальнем Востоке выше, чем в других регионах

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ставка налога на имущество организаций от кадастровой стоимости на Дальнем Востоке кратно выше, чем в других регионах России. Такое мнение в четверг высказал генеральный директор Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) Александр Исаевич.

"Мы действительно <...> вчера обсуждали проблемы, которые есть в регионе по мнению предпринимателей. <...> Вторая проблема, которая, мне кажется, тоже не отрегулирована и она имеет такую несложную надстройку в рамках принятия решения на уровне региона, - это процентная ставка по кадастровой стоимости, которая, к сожалению, здесь кратно выше, чем в других регионах", - сказал он на сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока", которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.