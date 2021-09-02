{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум

Исаевич: ставка налога на имущество бизнеса на Дальнем Востоке выше, чем в других регионах

По мнению генерального директора Корпорации МСП, проблему можно решить на региональном уровне

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ставка налога на имущество организаций от кадастровой стоимости на Дальнем Востоке кратно выше, чем в других регионах России. Такое мнение в четверг высказал генеральный директор Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) Александр Исаевич.

"Мы действительно <...> вчера обсуждали проблемы, которые есть в регионе по мнению предпринимателей. <...> Вторая проблема, которая, мне кажется, тоже не отрегулирована и она имеет такую несложную надстройку в рамках принятия решения на уровне региона, - это процентная ставка по кадастровой стоимости, которая, к сожалению, здесь кратно выше, чем в других регионах", - сказал он на сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока", которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон
При этом решение по продлению детского туристического кешбэка пока не принято, сообщила глава ведомства Зарина Догузова
Читать полностью