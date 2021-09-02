Эксперт заявил, что северный морской путь откроет новую страницу в развитии Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Северный морской путь оптимизирует сообщение между Европой, Россией и азиатскими странами и откроет новую страницу для развития как региона Арктики в целом, так и России. Такое мнение высказал в четверг профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн на полях Восточного экономического форума.

Как отметил специалист, Россия "всегда предпринимала смелые попытки использовать этот транспортный коридор", поскольку "для широкого евразийского сотрудничества Северный морской путь играет центральную роль".

"Мы [в Европе] понимаем, что это будет более короткое сообщение между Европой, Россией и азиатскими странами и это откроет новую страницу развития как региона в целом, так и России, - сказал он на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". - Таким образом, это действительно важный элемент международных транспортных коридоров".

При этом, по замечанию эксперта, европейская сторона учитывает и ту конкуренцию, которую это направление создаст Суэцкому каналу. Среди других вызовов в контексте Северного морского пути специалист отметил "напряженность между США и Китаем", американские санкции в отношении Пекина и Москвы, в результате чего процессы взаимодействия на этом треке "замедлились".

"За последние полтора года выросли все эти риски, но при этом можно говорить о положительном развитии ситуации в дальнейшем, - отметил Дисэн. - Мы надеемся, что Северный морской путь в будущем приведет к увеличению грузопотоков".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.