На Камчатке оцифровали затопленные в бухте суда для привлечения бизнеса к их подъему

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатского края оцифровали все затопленные в Авачинской бухте суда и обнародовали результаты этой работы, чтобы привлечь предпринимателей к очистке акваторий для дальнейшего создания на полуострове региональных операторов, сообщил глава региона Владимир Солодов на сессии "Генеральная уборка планеты. Экономика замкнутого цикла" в рамках Восточного экономического форума.

"У нас в Авачинской бухте 80 судов в полузатопленном или затопленном состоянии. Мы оцифровали каждое судно, они есть на карте. И это является публичной офертой для любого предпринимателя, который может взять это судно, рассчитать, какой грант от государства он может получить, чтобы покрыть разницу между металлоломом и стоимостью подъема судна, сам это судно поднять, распилить. И после этого моя задача как губернатора - сформировать региональных операторов. Одно судно всегда невыгодно поднимать. Если это будет 20 судов, то удельные расходы, очевидно, будут гораздо меньше", - сказал Солодов.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что за девять месяцев 2021 года со дна акваторий Камчатки подняли шесть судов. В процессе поднятия 23 судна, в этом году 46 судов поднимут в первую очередь и 10 - во вторую.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.