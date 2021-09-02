Стало известно, когда будут готовы предложения по созданию экопорта в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития России в течение нескольких месяцев подготовит предложение по созданию свободной экологической зоны "Экопорт Дальний Восток", заявил глава министерства Алексей Чекунков.

"Убежден, что в мировых масштабах наш Дальний Восток - территория с громадными климатическими ресурсами, лесом - может стать одной из мировых столиц климатически проектов. Мы в министерстве ведем сейчас работу, думаю, что в течение ближайших месяцев будем выходить с инициативой, в том числе на экспертных площадках, обсуждать с научным сообществом параметры создания свободной экологической зоны "Экопорт Дальний Восток", - сказал он на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики" в рамках Восточного экономического форума.

Чекунков добавил, что Дальний Восток "может стать с уникальной нетронутой природой может стать в хорошем смысле полигоном как для климатических проектов, так и для людей для создания эко - населенных пунктов, экогородов".

Он уточнил, что первый такой проект готовится в Сахалинской области. Близость Восточной Азии, АТР позволит Дальнему Востоку претендовать на роль мировой климатической столицы, добавил он.

Ранее Чекунков сообщал, что Минвостокразвития прорабатывает идею создания на Дальнем Востоке свободной экологической зоны "Экопорт Дальний Восток". По его словам, должен стать зоной со специальным правовым режимом, которая будет нацелена на реализацию проектов по производству углеродных единиц, а также проектов в области возобновляемой энергетики, снижения вредного воздействия на климат.

Что касается Сахалинской области, то здесь речь идет об Экополисе - районе в городе-порте Корсаков, который расположен в непосредственной близости от быстрорастущих рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. В проект войдут территории жилых застроек, высота которых не будет превышать семь этажей, общественно-культурная деловая зона, инновационно-технологический кластер и мультимодальный логистический комплекс "Корсаковский порт". По данным региональных властей, численность населения после реализации проекта увеличится примерно на 25 тыс. человек. Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности, здесь работают над созданием водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции.

О форуме

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.