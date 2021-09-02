В Южной Корее надеются на восстановление турпотока на Дальний Восток России

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Республика Корея рассчитывает на возобновление полномасштабных туристических обменов с Россией, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом заявил в четверг министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён, удаленно принявший участие в сессии Восточного экономического форума.

"Считаем, что мы сможем вернуться к допандемийным объемам турпотока в российское Приморье. В 2019 году число побывавших там южнокорейцев достигло 300 тыс. человек, и это серьезная доля в общем числе туристов", - подчеркнул Ли Ин Ён. Он указал, что в особенности у молодого поколения корейцев растет интерес к турам по России. "В этой связи мы можем по линии сотрудничества между правительствами двух стран создать необходимые условия для развития молодежного туризма", - отметил министр.

В целом, указал Ли Ин Ён, российский дальневосточный регион имеет серьезный потенциал для развития туризма с Республикой Корея. "Учитывая, что во Владивостоке начинается Транссибирская железнодорожная магистраль, мы можем совместными усилиями обеспечить на Дальнем Востоке базу для дальнейшего совместного развития с потенциалом для развития отношений и с Северной Кореей, проектов трехстороннего сотрудничества", - отметил министр.

В частности, указал он, в Сеуле надеются на улучшение в ближайшее время ситуации с межкорейскими обменами и в целом на развитие отношений с Пхеньяном. Нормализация отношений с КНДР позволит развивать трехсторонние трансграничные проекты. Например, отметил Ли Ин Ён, в таком случае "поезд, отправившийся из Пусана, сможет пройти через Южную Корею, пересечь территорию Северной Кореи, попасть во Владивосток и двигаться дальше по различным маршрутам, которые могут иметь и туристическую ценность".

"Мы могли бы рассматривать Транссибирскую магистраль, продленную до Южной Кореи, не просто как некую экономическую артерию, но и как путь дружбы, углубляющий мир и сотрудничество, в том числе и на Корейском полуострове", - подчеркнул Ли Ин Ён.

Он указал, что для Сеула вопрос развития международного сотрудничества неразрывно связан с развитием сотрудничества между двумя корейскими государствами. Улучшение отношений между Югом и Севером "имеет большое значение для процветания нашего народа и международной безопасности и окажет положительное влияние на развитие связей с российским Дальним Востоком". "Мечтаем о том, чтобы мы вместе с Северной Кореей и Россией могли сотрудничать в интересах мира и прогресса", - резюмировал министр.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.