"Русгидро" консолидирует сети в Якутии на базе своего дочернего общества "Якутскэнерго"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" и правительство Республики Саха (Якутия) договорились о сотрудничестве по консолидации сетевого комплекса региона на базе компании "Якутскэнерго" (входит в группу "Русгидро"). Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам подписания соглашения в рамках Восточного экономического форума.

"На базе "Якутскэнерго", входящего в группу "Русгидро", будут консолидированы как объекты распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ, так и имеющие важное системное значение электросетевые объекты напряжением 110-220 кВ. Передача этих активов на баланс "Якутскэнерго" позволит использовать консолидированные источники инвестиций для приведения электросетевых объектов в нормативное состояние, осуществлять ремонты в необходимом объеме, что приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей", - уточнили в компании.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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