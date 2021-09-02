Единый расчетно-информационный центр запустили в Южно-Сахалинске на площадке ВЭФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области и компания "Русгидро" 2 сентября с площадки Восточного экономического форума запустили в работу инновационный Единый расчетно-информационный центр в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"Высокотехнологичный клиентский офис в режиме видеоконференции с площадки Восточного экономического форума во Владивостоке запустили председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, председатель правления - генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин и член правления - первый заместитель генерального директора "Русгидро" Сергей Киров", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

По информации областных властей, клиентами нового учреждения в Южно-Сахалинске станут более 90 тыс. человек. В центре частные и корпоративные клиенты смогут получить консультационную помощь по начислению платы за электроэнергию, оплатить поставленные услуги, а также решить любые вопросы, касающиеся энергоснабжения. Помещения офиса разделили на зоны очного обслуживания, самообслуживания, интерактивных и дополнительных сервисов, а клиентским потоком управляет умная электронная очередь. Посетители могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и зарядными устройствами для телефона. Рядом с офисом установлена станция быстрой зарядки для электромобилей.

"Современные технологии позволяют повысить качество предоставления услуг, сделать их получение простым и удобным. Поэтому правительство Сахалинской области активно внедряет инновации в самые разные сферы жизни. В центре, который мы сегодня открыли, собран максимальный набор сервисов и возможностей в коммунальной сфере. Он поможет жителям города в удобной форме передавать показания приборов учета, получать расчет, оплачивать услуги. Проект полностью отвечает задачам государства по развитию информационного пространства, повышению качества обслуживания населения", - приводятся пресс-службой слова Алексея Белика.

В центре представлены самые современные разработки российских специалистов, которые позволяют организовать комфортное и максимально удобное предоставление услуг. Например, систему "видеоконсультант", представленную в новом учреждении, создали в 2020 году. Ее главная особенность - возможность удаленного общения с операторами консультационного центра через видеосвязь. Клиент может, не обращаясь в окно очного обслуживания, оперативно решить все вопросы. "Видеоконсультант" оборудовали сканером и принтером, что позволяет клиенту дистанционно предоставить или получить необходимые документы. Эта технология применяется для организации дистанционного общения с клиентами в удаленных от офисов населенных пунктах.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.