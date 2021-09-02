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Восточный экономический форум

Промышленный рост в Якутии за восемь месяцев составил 25%

По словам главы республики, это связано с восстановлением алмазодобывающей промышленности

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Рост промышленного производства в Якутии за восемь месяцев текущего года составил 25% на фоне восстановления алмазной промышленности и роста угледобычи в регионе. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава республики Айсен Николаев.

"По итогам восьми месяцев промышленный рост [в Якутии] составил порядка 25%. Это связано с восстановлением алмазодобывающей промышленности. <...> Алмазная промышленность показывает хороший результат даже с допандемийными годами с точки зрения роста цен и продаж", - сказал чиновник в ходе Восточного экономического форума.

Он добавил, что второй фактор - это решения, принятые президентом страны Владимиром Путиным и правительством России по развитию Дальнего Востока. "Это проекты [резидентов] территорий опережающего развития, в том числе "Колмар", появление нового акционера на Эльгинском месторождении. Компания "А-Проперти" более чем в три нарастила добычу угля по сравнению с прошлым годом", - сказал Николаев.

Власти республики ожидают, что по итогам года дивиденды "Алроса" будут больше, чем за 2018-2019 допандемийные годы вместе взятые. "За второе полугодие прошлого года у нас свыше 70 млрд рублей [составили] дивиденды, по первому полугодию мы ожидаем дивиденды в районе 65 млрд рублей", - сказал глава республики.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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РоссияЯкутияВосточный экономический форум
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