"Известия": количество жалоб на одностороннее расторжение ОСАГО выросло почти в пять раз

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России получил с января по июль текущего года 690 жалоб от россиян на одностороннее расторжение договоров ОСАГО страховыми компаниями, тогда как за аналогичный период прошлого года регулятору поступило 140 подобных обращений. Причиной роста стали недобросовестные практики ряда компаний, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Обоснованность большинства поступивших жалоб подтвердилась, сообщили в регуляторе. Чаще всего страховщики расторгали договоры из-за указания клиентом якобы неверных сведений о месте жительства и расхождения этих данных в разных документах страхователей. В большинстве случаев речь шла о сведениях о месте жительства собственника транспортного средства, цели его использования и данных о нем. В регуляторе подчеркнули, что к таким организациям применяются системные надзорные меры.

Договор могут расторгнуть, если ошибиться хотя бы на одну лошадиную силу при указании мощности двигателя при пограничных значениях, заметил директор департамента моделирования и анализа страховой компании "Росгосстрах" Алексей Володяев. Подобное расхождение может повлиять на тарификацию, поэтому договор могут расторгнуть, объяснил он.

При проверке сведений, которые клиент указывает при оформлении ОСАГО, в случае их расхождения запрашивается доплата. В случае, если потребитель нарушает закон, договор расторгается, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.

В апреле Банк России обратил внимание страховщиков на недопустимость досрочного прекращения действий договоров ОСАГО при расхождении данных о месте жительства собственника транспортного средства, в том числе при изменении фактического места жительства с внесением новых сведений в паспорт, но без внесения соответствующих изменений в свидетельство о регистрации ТС. В письме регулятор напомнил о равнозначной альтернативе документов, используемых для определения территории преимущественного использования транспортного средства при заключении договора ОСАГО.