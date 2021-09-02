Первые объекты культурного кластера в Кемерове сдадут на три месяца позже из-за пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Срок сдачи первых объектов образовательного комплекса культурного кластера в Кемерове, которые строятся по поручению президента России и планировались к открытию в июле 2021 года, перенесли на три месяца позже в связи с задержкой поставок оборудования из-за рубежа в период пандемии и выявленных строительных недочетов. Об этом в интервью ТАСС в четверг на Восточном экономическом форуме сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В 2019 году президент России поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В начале июля 2021 года во время визита в Кузбасса Владимир Путин посетил строительную площадку образовательного комплекса кемеровского кластера. Тогда власти региона заверили, что строительная готовность объектов первой очереди составляет порядка 95% и их сдадут в течение месяца.

"Ковид негативно отразился [на строительстве], поставки [оборудования] из-за рубежа были очень сильно задержаны. Теперь уже все позади, идет настройка этого оборудования. Сейчас также идет устранение [строительных] замечаний на объекте, это все мы должны закончить в течение ближайших двух месяцев. Мы могли бы сдать и летом его полностью, но я четко всем объяснил, что мы не можем заниматься устранением недостатков, когда дети заедут. Когда они будут учиться, [нужно, чтобы] ни одного строителя там не было", - сказал Цивилев.

Глава региона также отметил, что перенос сроков сдачи объекта не отразился на образовательном процессе. Филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы имени П. И. Чайковского обучают детей на базе Кемеровского государственного института культуры, наборы ведутся ежегодно с 2019 года. "Как только мы все доделаем, дети переедут в этот современный комплекс", - заверил Цивилев.

Сибирский кластер искусств в Кузбассе будет состоять из образовательного и музейно-театрального комплексов, которые расположатся на двух разных площадках в Ленинском и Центральном районе Кемерова соответственно. В музейно-театрального комплексов комплекс войдут филиалы Мариинского театра и Государственного Русского музея, их сдадут к концу 2023 года. Образовательная часть кластера состоит из нескольких зданий, в них разместятся филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств, школа креативных индустрий, общежитие и интернат для учеников, общеобразовательная школа.