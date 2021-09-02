Ростуризм рассчитывает запустить "вакцинные" туры в до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Вакцинные" туры в РФ для иностранных туристов могут быть запущены до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы рассчитываем запустить "вакцинные" туры в этом году. По поручению президента работа ведется совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем всем странам, с которыми к моменту запуска "вакцинных" туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60", - сказала она.

Сейчас в РФ производятся вакцины на 12 площадках: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров проработать вопрос об организации "вакцинного" туризма в РФ на пленарном заседании ПМЭФ.