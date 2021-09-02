Чукотский автономный округ заключил соглашение о сотрудничестве с ВТБ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Чукотки заключило соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ в рамках Восточного экономического форума. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации экономической, инвестиционной и социальной политик региона, сообщает пресс-служба главы Чукотки.

"На Чукотке банк планирует усилить работу с предприятиями ключевых отраслей региона, в частности, недропользования и других. ВТБ нацелен принимать участие в решении приоритетных задач социального развития, укрепления экономического и промышленного потенциала этой территории", приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

По мнению главы региона Романа Копина, заключенное соглашение будет способствовать поддержке предпринимательства в регионе, реализации программ развития среднего и малого бизнеса в Арктической зоне.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.