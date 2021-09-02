Хабаровский завод "Технониколь" планиурет выпускать продукцию для теплиц и судостроения

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Корпорация "Технониколь" запустит на хабаровском заводе каменной ваты производство искусственного грунта и технической изоляции. Об этом ТАСС сообщил во время Восточного экономического форума совладелец и управляющий партнер "Технониколь" Сергей Колесников.

"На сегодня мы планируем еще [на заводе "Технониколь Дальний Восток" в Хабаровске] реконструкцию первой линии с увеличением мощности в два раза, а также строительство цеха по дальнейшей переработке каменной ваты, производство продукции агро. Мы сможем выпускать продукцию для тепличных хозяйств, для сельского хозяйства, искусственный грунт", - сказал Колесников.

Он отметил, что искусственный грунт - очень перспективная продукция с учетом развития тепличного хозяйства по всей России и, в том числе на Дальнем Востоке. "Также хотим производить из каменной ваты дальнейшие переделы - техническую изоляцию для трубопроводов судостроения, для иных видов применения технической изоляции. Это планы по дальнейшей переработке ваты", - сказал Колесников.

Он уточнил, что цех по производству искусственного грунта построят в 2023 году, на полную мощность, а это порядка 4-6 тыс. т грунта в год, он выйдет в 2024-2025 годах. Техническая изоляция будет также выпускаться в объеме 4-6 тыс. т. "Суммарно мы будем перерабатывать собственной продукции в дальнейших переделах около 10 тыс. т" - сказал Колесников. Объем вложений в цех составит 500 млн рублей, реконструкция первой линии для увеличения мощности по выпуску основной продукции оценивается в 1 млрд рублей.

В хабаровский производственный кластер корпорации "Технониколь" входят предприятия по производству современных строительных тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты и экструзионного пенополистирола, пластиковых водосточных систем. Предприятие работает на площадкке территории опережающего развития "Хабаровск".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.