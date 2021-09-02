Российско-Германская внешнеторговая палата поможет Приамурью в области сельского хозяйства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Российско-Германская внешнеторговая палата окажет содействие в укреплении экономических связей между немецкими и предприятиями в Амурской области, в частности, в области сельского хозяйства. Соответствующие договоренности были достигнуты на Восточном экономическом форуме, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Российско-Германская внешнеторговая палата окажет содействие в укреплении экономических связей между немецкими и амурскими предприятиями. Наиболее перспективным направлением сотрудничества была обозначена сельскохозяйственная сфера", - говорится в сообщении.

Российско-Германская внешнеторговая палата с 1995 года является представителем интересов немецкой экономики в России и российской экономики в Германии. Членами Российско-Германской ВТП являются более 800 компаний, большая часть которых относится к малому и среднему бизнесу.

"Амурские аграрии заинтересованы в использовании семенного материала, произведенного в Германии, а также материала и средств защиты сельскохозяйственных растений от бактерий. Также, на полях Амурской области хорошо зарекомендовала себя техника немецкого производства и считаем перспективным открытие предприятия по сборке немецких комбайнов, что поможет удешевить конечную стоимость продукции для амурских фермеров, а также увеличить качество и объемы урожая сельскохозяйственных культур. Данное предложение может быть выгодно как производителям, так и нашим аграриям. Из бюджета области мы готовы компенсировать до 60% стоимости приобретенной техники, которая должна быть произведена на территории России", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова.

Кроме этого, регион рассчитывает привлечь новых инвесторов в сферу молочного животноводства. Способствовать этому могут региональные механизмы поддержки.

"Готовы наладить сотрудничество с Амурской областью с укрепления экономических связей между немецкими и амурскими предприятиями", - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора Российско-Германской внешнеторговой палаты Тима Кнолля.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.