ДВФУ и Центр "Ойкумена" в октябре изучат цветение воды в Авачинском заливе

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Института Мирового океана ДВФУ и их коллеги из камчатского Образовательно-научного Центра "Ойкумена" отправятся в совместную экспедицию в Авачинский залив для изучения феномена цветения воды. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках Восточного экономического форума, сообщил в четверг директор ИМО ДВФУ Кирилл Дмитриев.

"Мы уже принимали активное участие в расследовании причин прошлогодней природной катастрофы. Завтра мы подпишем соглашение об активном сотрудничестве с центром и в октябре часть наших сотрудников отправится в экспедицию на Камчатку, где они продолжат исследования феномена цветения воды в акватории Авачинского залива", - заявил Дмитриев.

В конце сентября 2020 года стало известно о массовой гибели морских организмов в Авачинской бухте Тихого океана у берегов Камчатки. Кроме того, 16 человек обратились за помощью к медикам с жалобами на состояние органов зрения. В октябре ученые РАН выяснили, что событие вызвало массовое цветение токсичных водорослей, которое спровоцировало уникальное стечение обстоятельств.

По словам Дмитриева, в 2020 году многие представители власти и публики до появления спутниковых снимков Авачинского залива, подготовленных специалистами Института автоматики процессов и управления ДВО РАН, не были готовы поверить в то, что цветение воды столь сильно затронуло его акваторию.

Как надеются ученые, совместное изучение состояния прибрежных регионов залива поможет им детальнее изучить причины появления пятен цветущих водорослей у берегов Камчатки и понять, как часто подобные природные катастрофы могут возникать в будущем.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.