Росреестр поможет Сахалинской области улучшить инвестиционную привлекательность островов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский в четверг на полях VI Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии. Стороны совместно модернизируют работу с данными о земле и объектах недвижимости в регионе в целях привлечения туристов и инвесторов, сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Валерий Лимаренко и Олег Скуфинский подписали соглашение о взаимодействии. Стороны намерены улучшить качество, полноту и доступность данных о земле и объектах недвижимости в регионе. Эти показатели имеют особое значение для реализации туристического потенциала островов и привлечения инвесторов из различных сфер со всей страны. Также информация о земле и объектах недвижимости в удобной форме станет доступна заинтересованным жителям региона", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, для региона это соглашение имеет особое значение, так как на островах сейчас разрабатывается интерактивная карта для инвесторов. Это единая система, которая позволит объединить все данные о земле и недвижимости из государственных и региональных источников. Преимущества проекта - более эффективное расходование бюджетных средств и вовлечение в оборот неиспользованных земельных ресурсов. Росреестр окажет существенную поддержку в реализации этой инициативы.

Ранее сообщалось, что с помощью интерактивного сервиса карты потенциальный инвестор, даже не посещая регион, сможет получить исчерпывающую информацию о ведении бизнеса на Сахалине и Курилах. Там будут размещены сведения обо всех инженерных сетях - электричестве, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, а также связи и интернете. Будет предусмотрен раздел о логистике островного региона, включающий воздушный, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. На портале разместятся также нормативно-правовые документы и информация о мерах поддержки предпринимательства. На карту нанесут все инвестпроекты, которые планируется реализовать в островном регионе. Потенциальные резиденты смогут выбрать интересующий лот и в онлайн-режиме подать заявку.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.