В Китае готовы поощрять предприятия, желающие инвестировать в Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Китай готов поощрять любые предприятия, которые могут инвестировать в Дальний Восток, а также расширять двустороннее сотрудничество с Россией в различных сферах. Об этом заявил в четверг посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Китай готов поощрять любые предприятия, которые могут инвестировать в Дальний Восток, расширять сотрудничество в сфере переработки и производства, в сфере совместной добычи ресурсов, в производстве различных химикатов, в развитии инфраструктуры, развитии сельского и лесного хозяйства, транспортной и таможенной логистики", - сказал он, выступая в видеоформате на бизнес-диалоге "Россия - Китай".

Глава китайского диппредставительства указал на "значительную перспективу" сотрудничества Москвы и Пекина на Дальнем Востоке и по ряду других направлений. "На протяжении последних лет механизм развития Дальнего Востока постоянно оптимизируется. Политика льгот и поощрения инвестиций также становится более полновекторной, в частности [посредством] создания свободного порта Владивосток и создания свободной экономической зоны, - считает он. - Состояние социально-экономических сред в регионе улучшается, а торгово-инвестиционное сотрудничество между компаниями наших двух стран углубляется".

Дипломат также особо отметил "высокую степень политического доверия" России и Китая в контексте 20-летней годовщины со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. "Мы готовы работать вместе для создания благоприятной рыночной и политической среды", - резюмировал он.